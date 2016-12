'Oranje komende zomer deelnemer aan vierlandentoernooi Thailand'

Het verhaal kwam in de Thaise media terecht, nadat Witthaya Laohakul, bestuurslid van de voetbalbond, enkele verslaggevers op de hoogte bracht van de plannen. Naast Thailand en Nederland, zouden ook Japan en Mexico deel moeten gaan nemen aan het vierlandentoernooi. Wanneer het evenement precies plaatsvindt, is nog niet bekend.



Oranje speelde eenmaal eerder tegen Thailand. In Juni 2007 won de ploeg onder leiding van bondscoach Marco van Basten met 1-3 tijdens een Azië-trip. Onder andere Andwele Slory mocht in die wedstrijd opdraven. Rafael van der Vaart, John Heitinga en Jan Vennegoor of Hesselink maakten de doelpunten.