Afscheid De Boer bij Ajax stond al maanden eerder vast

“Het was natuurlijk een heel triest einde van zijn loopbaan als trainer van Ajax”, blikt Ronald de Boer bij FOX Sports terug op het afscheid van zijn broer. “Frank wilde het natuurlijk mooi afsluiten, want hij had drie maanden van tevoren al aangegeven bij de familie dat hij niet meer verder ging.”



De 67-voudig international had het niet makkelijk met de laatste wedstrijd van zijn broer als trainer in Amsterdam. “Ajax was bijna honderd procent zeker kampioen, daar ging iedereen vanuit. Dat gebeurt dan niet. En dan zie je je broer zo verslagen in de bus zitten. Dat doet heel veel pijn.”