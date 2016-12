Sneijder hekelt omgang Van Gaal: "Alleen maar problemen"

Wesley Sneijder is niet te spreken over de manier waarop Louis van Gaal bij Oranje met spelers omging. De middenvelder laat weten dat hij regelmatig problemen had met de oud-bondscoach van het Nederlands elftal. Tussen 2012 en 2014 werkten de twee samen bij Oranje.

“Ik heb altijd gezegd dat Louis van Gaal technisch en tactisch de beste trainer is die er is”, begint Sneijder nog positief tegenover FOX Sports. “Alleen in de omgang met spelers denk ik dat er nog wel wat te winnen valt voor hem.”



Volgens Sneijder was er met de trainingen van Van Gaal niets mis. “Met hem als trainer, op het veld, heb ik een perfecte tijd gehad. Alleen als mens, tijdens persoonlijke gesprekken of bij dingen die er omheen gebeurde heb ik eigenlijk alleen maar problemen met hem gehad.”