'Heerenveen verrast met supertalent Ödegaard van Real Madrid'

Twee jaar geleden verdrongen de grootmachten van de voetbalwereld zich voor de deur van Martin Ödegaard, in de hoop het Noorse megatalent te verleiden. Real Madrid trok aan het langste eind. Twee magere jaren in de Spaanse hoofdstad verder lijkt Ödegaard zijn carrière te vervolgen in Friesland.

Vanuit Spanje sijpelden al geruchten door en ook De Telegraaf is overtuigd: sc Heerenveen gaat vol voor Ödegaard. Het zou gaan om een huurperiode van anderhalf jaar, tot de zomer van 2018.



In samenspraak met de clubleiding van Real Madrid heeft de familie Ödegaard de Eredivisie aangewezen als de ideale plek voor de negenvoudig international om zich te ontwikkelen. Heerenveen in het bijzonder, vanwege de rijke geschiedenis met Scandinavische talenten. Technisch manager Gerry Hamstra wil weinig kwijt over de mogelijke transfer. "Ik kan er op dit moment niks over zeggen en bevestig, noch ontken het", laat hij weten aan De Telegraaf.



Eerder was Ödegaard dicht bij een akkoord met Stade Rennes, maar de Fransen trokken zich op het laatste moment om onduidelijke redenen terug. In het verleden maakte ook Ajax avances voor de inmiddels achttienjarige aanvaller.