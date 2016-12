Lens los bij Fenerbahce van Advocaat: 'Ik voel de steun'

Fenerbahce haalt dit seizoen het beste naar boven in Jeremain Lens. De Oranje-international presteert al wekenlang op de toppen van zijn kunnen in Turkije. Waar dat succes toe zal leiden is ook voor hem onduidelijk.

Na dit seizoen loopt de huurovereenkomst tussen Fenerbahce en broodheer Sunderland immers af. "Het enige wat ik kan zeggen, is dat ik geniet van mijn tijd bij Fenerbahce", vertelt Lens in Turkse media over zijn toekomstplannen. "Ik voel de steun van de geweldige fans. Hopelijk ga ik in de tweede seizoenshelft nog beter spelen, maak ik nog meer doelpunten. Dan zullen we aan het eind van het seizoen zien wat er gaat gebeuren."



Voorlopig wil de 29-jarige aanvaller vooral genieten van de kansen die hij krijgt bij het Fenerbahce van Dick Advocaat. "Ik wil iedereen bedanken voor de steun. Na een moeilijke periode bij Sunderland heb ik mij hier snel aangepast aan het team en mijn teamgenoten."