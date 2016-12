Perez: "De naam van Dolberg hoorde ik nooit, van niemand"

Volgens Perez hield ook bij Ajax niemand rekening met een doorbraak zoals Dolberg die de voorbije maanden heeft gerealiseerd. Voor de analist is de verrassende klasse van zijn landgenoot een van de hoogtepunten van 2016.



"Als we de sensatie betrekken op een speler: Kasper Dolberg, die er out of the blue, maar dan ook écht uit het niets, was", vertelt Perez in het Algemeen Dagblad. "Want bij alle namen die je overal hoorde van spelers die uit jeugdopleidingen zouden doorstromen, heb ik nooit Dolberg voorbij horen komen. Van niemand. Ook in Denemarken is iedereen stomverbaasd dat dit ineens gebeurt."



Dolberg won de concurrentiestrijd van Bertrand Traoré en Mateo Cassierra en werkte zich al snel op tot eerste spits. In zestien competitiewedstrijden kwam hij tot acht doelpunten. Ook was hij in de Europa League twee keer trefzeker.