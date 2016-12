De Boer is overtuigd: "Ziyech is de beste van 2016"

Alle reden voor Ronald de Boer om de Marokkaans international te benoemen tot speler van het jaar. "Dat is voor mij Hakim Ziyech", vertelt de tv-analist in gesprek met het Algemeen Dagblad.



Volgens De Boer heeft Ziyech buitengewoon constant gepresteerd. "Hij is heel belangrijk geweest voor FC Twente in een moeilijke fase van die club. En dan verwacht je dat hij de stap naar het buitenland zal maken, maar gelukkig is hij behouden voor de Eredivisie. Op basis van wat hij bij FC Twente en Ajax heeft laten zien, is hij voor mij de speler van 2016."



Toch was het niet alleen maar hosanna voor Ziyech in 2016. Onlangs kreeg de aanvallende middenvelder te horen dat bondscoach Hervé Renard hem niet nodig heeft tijdens de Afrika Cup.