Van Bronckhorst tevreden met eigen ontwikkeling bij Feyenoord

Het gaat crescendo met de trainerscarrière van Giovanni van Bronckhorst. Een jaar geleden zat hij op de schopstoel na een reeks van zeven opeenvolgende nederlagen; anno nu is hij een KNVB beker rijker en overwintert Feyenoord als koploper in de Eredivisie.

De 41-jarige Rotterdammer staat zo min mogelijk stil bij de mindere tijden die hij meemaakte als trainer. "Ik denk zelf amper terug aan de periode dat wij zeven keer op een rij verloren, al word ik er wel erg vaak aan herinnerd", zegt hij in het Algemeen Dagblad.



Zijn spelers en hijzelf hebben lering getrokken uit die negatieve reeks, vertelt Van Bronckhorst. "We hebben er duidelijk van geleerd. Als we het zo blijven doen dit seizoen, dan ziet het er gewoon heel goed uit voor Feyenoord."



Die uitgangspositie komt deels op het conto van Van Bronckhorst. Waar hij een jaar eerder nog de hulp van Dick Advocaat inschakelde, voelt hij zich dit seizoen zelfverzekerd genoeg zonder extra hulp aan zijn zijde. "Of ik een betere trainer ben geworden in 2016? Ik heb me zeker ontwikkeld, doe dingen ook anders dan voorheen. En ik heb veel meer ervaring. Dus: ja."