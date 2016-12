Ervaring volgens Kuyt de sleutel van Feyenoords succes

In zijn rijke loopbaan legde Kuyt pas één keer beslag op een landstitel, in 2014, met Fenerbahce. Als Feyenoord erin slaagt om de huidige voorsprong van vijf punten op Ajax een half seizoen vast te houden komt daar een tweede titel bij.



Mocht het inderdaad zover komen, dan is het volgens Kuyt ervaring dat de doorslag gaf. "Ik analyseer het als volgt: in de Eredivisie is een ervaren as van levensbelang", zegt hij in het Algemeen Dagblad. "We hadden daar Vermeer en dit seizoen Jones. Daarvoor staan Botteghin, Van der Heijden, El Ahmadi, ik en Jörgensen. Allemaal spelers die wel flink wat hebben meegemaakt."



Ook de jonge spelers plukken de vruchten van de vele ervaring die Feyenoord rijk is, betoogt Kuyt. "Daaromheen ontwikkelen anderen zich ook in hoog tempo. Karsdorp, Basacikoglu en Vilhena zijn bijvoorbeeld international geworden."