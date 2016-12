Sneijder over roerige Ajax-periode: "Hadden een speciale band"

Met beide trainers kwam Sneijder voor het eerst in aanraking bij Ajax. Het was een roerige periode voor de Amsterdammers, herinnert de Utrechtse middenvelder zich. "Ja, met veel ups en downs", steekt hij van wal in het FOX Sports-programmma Made in the Eredivisie.



"Overal waar ik heb gezeten heb ik veel trainers meegemaakt. Met elke trainer heb je een band, maar met Koeman had ik een speciale band. Dat vond ik dus heel jammer. Met Blind (die in 2006 na Koeman het veld moest ruimen, red.) had ik ook een speciale band en ook dat vond ik jammer."



Een gedwongen ontslag van een trainer gaat een speler niet in de koude kleren zitten, vertelt Sneijder. "Soms heb je wat minder moeite met trainers die vertrekken, daar zet je je dan snel overheen. Maar die afscheidsgesprekken in de kleedkamer, voor de training begint meestal, in de ochtend, zijn altijd moeilijke momenten. Dat doet echt pijn, dat is niet altijd leuk."