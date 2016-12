De Mos gelooft in Feyenoord en ziet gelijkenissen met PSV

Het is Feyenoord sinds 1999 niet meer gelukt om na 34 wedstrijden bovenaan te staan. Halverwege de competitie verdedigen de Rotterdammers een voorsprong van vijf punten ten opzichte van naaste belager Ajax. Een voorbode van de eerste titel in achttien jaar, denkt De Mos.



"Ik denk dat Feyenoord het gaat volhouden. Ik geloof in de eerste landstitel sinds 1999. Ik zie wel gelijkenis met het seizoen waarin PSV kampioen werd met Wijnaldum en Depay", zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.



"Die jongens hadden zich heilig voorgenomen alles opzij te zetten voor de titel en die instelling zie ik terug bij Feyenoord. Iedereen doet alles voor dat ene doel en het zit gewoon goed in de groep."