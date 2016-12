Karsdorp over 'reddende engel' Feyenoord: "Hij sprak nooit met mij"

De precieze inbreng van Advocaat werd Karsdorp niet helemaal duidelijk. "Toen ik dit seizoen met Feyenoord tegen Fenerbahce speelde, had ik ook helemaal niet het gevoel dat ik daar iemand tegenkwam die ik kende", vertelt hij in het Algemeen Dagblad. "Hij sprak in zijn periode bij Feyenoord nooit met mij. Ik hoefde nooit bij hem te komen."



Wel zag Karsdorp de oud-bondscoach regelmatig aan de eettafel verschijnen. "Advocaat kwam elke week gezellig mee-eten. Of het stiller dan normaal was als hij aan tafel zat? Ik zat in die tijd sowieso bij de rustige jongens aan tafel. Een flink verschil met nu, want Eljero Elia en Terence Kongolo zijn erg druk tijdens het eten."