'PSV verliest onervaren Van Nistelrooy aan Málaga'

De voormalig Oranje-international is volgens Sport nadrukkelijk in beeld voor de functie van hoofdtrainer van Málaga. Beide partijen zouden zelfs al om de tafel hebben gezetten voor een oriënterend gesprek. De Spanjaarden zouden in Van Nistelrooy het beste alternatief zien, voor het geval Red Bull Salzburg haar poot stijf houdt en eerste keus Oscar Garcia niet laat Spanje naar vertrekken.



Málaga is bekend terrein voor Van Nistelrooy, die er in 2012 zijn spelersloopbaan beëindigde. Zijn goede band met de supporters is voor het bestuur een belangrijke reden om een poging te wagen bij de huidige specialistentrainer van PSV.