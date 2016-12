Bijzondere band Vd Beek en Mister Ajax: "Hij had er een opa bij"

"Ik kon altijd al heel goed met Sjaak overweg en dat is toen een beetje gaan groeien", vertelt Van de Beek senior in gesprek met Ajax Life. Inmiddels is Swart uitgegroeid tot een soort opa voor Van de Beek, die regelmatig bij Mister Ajax blijft logeren. "Donny had er bijna een opa bij. Sjaak kust hem ook altijd als ze elkaar zien en als Donny bij hem slaapt, stuurt Andrea Sjaak naar de bakker als er geen croissants zijn."



"Het kwam weleens voor dat Donny om 19.00 uur belde of hij kon blijven slapen", vervolgt André van de Beek. "Nou, dan kon Sjaak nog naar de avondwinkel met Andrea. Stond hij daar op de foto met een zak sinaasappels in de hand met iemand die hem herkende."