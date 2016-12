Afellay keert terug van blessureleed: "Enorm hard voor gewerkt"

Afellay stond acht maanden aan de kant met een zware knieblessure, niet de eerste van zijn carrière. "Ik ben natuurlijk teleurgesteld over het resultaat, maar dat ik weer op het veld sta geeft een fantastisch gevoel", citeert Voetbal International de Oranje-international. "Ik denk dat ik de komende dagen pas echt ga beseffen dat ik helemaal terug ben. Ik scoorde zelfs nog bijna met een goed schot, maar het mocht niet zo zijn. Ik ben blij met mijn minuten. Ik heb hier enorm hard voor gewerkt."



Om de volgende stap richting zijn oude niveau te kunnen zetten heeft Afellay wedstrijdritme nodig. "Ik verbeter me elke dag op de training en deze speelminuten helpen me ook weer verder. Ik train buiten de trainingen en wedstrijden om nog veel voor mezelf en hoop zo snel mogelijk terug te zijn op mijn oude niveau. Ik heb totaal geen last meer van mijn knie, maar er is een verschil tussen fit zijn en wedstrijdfit zijn."