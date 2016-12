Dumfries: "Wie weet zien Danny Blind en ik elkaar vrij snel"

De Sparta Marsch wordt weer met trots gezongen, uit volle borst, na het kampioenschap in de Jupiler League en de rentree in de Eredivisie . Een van de smaakmakers op Het Kasteel is Denzel Dumfries (20), met zevenmijlslaarzen in de voetsporen van Michael Reiziger .

“ Ik keek vroeger altijd graag naar Maicon, die Braziliaan bij Internazionale.”

Reiziger, voormalig rechtsback van onder meer Ajax, FC Barcelona en Oranje, is assistent-trainer bij Sparta. Dumfries (20) steekt erg veel op van de oud-international. "Reiziger is iemand die als rechtsback alles uit zijn carrière heeft gehaald. Hij speelde voor topclubs en was ook met Oranje actief op EK's en WK's. Ik heb veel bewondering voor hem", zegt Dumfries in de kerstspecial van ELF Voetbal Magazine.



"Als ik net zo'n mooie carrière als Reiziger kan hebben als rechtsback teken ik daar direct voor, maar misschien maak ik in de toekomst de stap naar het centrum van de defensie. Ik denk dat ik daar ook goed kan spelen. Zeker gezien mijn fysieke kwaliteiten. Maar voorlopig focus ik me op mijn rol als rechtsback."



"Ik keek vroeger altijd graag naar Maicon, de Braziliaan die bij Internazionale speelde. Hij combineerde kracht en snelheid. Dat zijn ook mijn kwaliteiten. Ik kijk ook met bewondering naar centrale verdedigers als Kurt Zouma van Chelsea en Vincent Kompany. Zij zijn hard, maar fair. Het is voor hun tegenstanders net alsof ze tegen een muur lopen. Ik wil ook een soort muur worden. De muur van Het Kasteel, haha", aldus Dumfries.



Danny Blind

De ambities van de Rotterdammer reiken verder dan Sparta. "Ik wil op niet al te lange termijn hogerop, zeker. Dat ik al aan PSV werd gelinkt is mooi. Wanneer ik goed blijf spelen voor Sparta komt er vast een keer iets moois voorbij. Op een hoger niveau kun je jezelf testen en word je meer belast. Je komt dan ook eerder in beeld bij Oranje dan wanneer je bij Sparta speelt. Ook al heeft deze bondscoach een verleden bij Sparta, haha. Hij kent de weg. Danny Blind reikte in april nog de kampioensschaal uit aan ons. Wie weet zien we elkaar wel vrij snel. Het kan heel hard gaan in het voetbal, dat heb ik inmiddels wel gemerkt", besluit de international van Jong Oranje.