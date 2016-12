Verón (41) komt belofte na en trekt voetbalschoenen weer aan

Juan Sebastián Verón trekt zijn voetbalschoenen weer aan. De Argentijn tekende voor anderhalf jaar bij Estudiantes de la Plata. De oud-speler van onder meer Manchester United, Chelsea en Internazionale houdt zich hiermee aan een belofte die hij de fans had gedaan. Vanaf 2014 is hij ook al voorzitter van de club.

Als minimaal 65 procent van het stadion gevuld zou zijn, dan trok de 41-jarige middenvelder zijn voetbalschoenen weer aan. Dat gebeurde en de Véron tekende woensdag een contract. Zijn loon gaat naar een goed doel.



8 januari speelt Verón voor het eerst in een oefenwedstrijd tegen het Duitse Bayer Leverkussen. In 2006 werd de 73-voudig international nog verkozen als Argentijns Voetballer van het Jaar en in 2009 was hij een van de beste middenvelders van Europa.