Bruggink kritisch: "Lammers wordt geen spits van PSV 1"

"Sam heeft een goede techniek, maar het punt met hem is: hij is niet snel genoeg", aldus de ex-PSV'er. "Ik denk dat hij wel een goede Eredivisie-spits wordt."



Hans Kraay vreest ook voor de PSV-carrière van de 19-jarige spits. "Lammers kan doelpunten maken, heeft een goede aanname en kan aardig koppen. Toch weet ik niet of hij wel snel genoeg is." Lammers maakte al tien doelpunten uit zestien wedstrijden voor Jong PSV.