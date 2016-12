Galatasaray spaart Sneijder en loopt tegen de lamp

Afgelopen weekend won Galatasaray nog met 5-1 van Alanyaspor, maar woensdagavond verloor de ploeg van Jan Olde Riekerink met 3-2 van Tuzlaspor. Grote gevolgen heeft het niet, want het was de eerste wedstrijd van het tweeluik met de Tweede Divisie-club. Het duel werd gespeeld om de Turkse beker.

Galatasaray speelde zonder Wesley Sneijder. De Nederlander blonk afgelopen weekend nog uit. Nigel de Jong stond wel in de basis. Aurélien Chedjou maakte het eerste doelpunt, maar in de tweede helft draaide Tuzlanspor de stand om.



Binnen een kwartier maakte de tegenstander uit het derde niveau van Turkije drie doelpunten. Daarna kregen Chedjou en Yasin Öztekin directe rode kaarten. Martin Linnes maakte in de 75ste minuut nog de 3-2, maar daar bleef het bij.