Hahn: "Ze hebben mij niet voor niets gehaald"

Warner Hahn maakt het seizoen af bij Excelsior. De Rotterdamse club huurt de keeper van haar grote broer Feyenoord. Hij is nog niet benoemd tot eerste doelman bij zijn nieuwe club, maar de 24-jarige keeper heeft er zelf vertrouwen in.

"Garanties om te spelen heb je nooit", zegt Hahn tegen RTV Rijnmond. "Maar ze hebben mij niet voor niets gehaald. Het enige wat ik kan doen is mijn best. Ik moet laten zien dat ik de beste keeper in de selectie ben, maar dat komt wel goed."



Hahn kwam weinig in actie door een zware knieblessure. Bij Feyenoord was de concurrentie zeer groot. Hij vocht samen met Kenneth Vermeer en Brad Jones om de plek onder de lat.