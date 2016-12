Van Dijk maakt eerste van het seizoen, maar ziet Spurs gemakkelijk winnen

Tottenham Hotspur heeft woensdagavond met 1-4 gewonnen van Southampton. Virgil van Dijk stond in de basis bij de thuisploeg. Vincent Janssen moest het doen met een invalbeurt in de laatste minuten van de wedstrijd.

Van Dijk opende de score al in de tweede minuut. Hij kopte een vrije trap van James Ward-Prowse knap binnen. Hieronder is zijn eerste doelpunt van dit seizoen te zien.



Van Dijk zet Southampton al snel op 1-0! #PremierLeague #ziggosport pic.twitter.com/CHyFvV0jC6 — Ziggo Sport Totaal (@ZiggoSport) 28 december 2016

Tottenham had het lastig, omdat de thuisploeg erg veel druk uitoefende. De 2-0 hing in de lucht, maar het werd toch 1-1. Delle Alli won een kopduel van Van Dijk en zette de beide ploegen op gelijke hoogte. Na rust speelden deeen stuk beter en dat zorgde zeven minuten na de thee voor een voorsprong. Harry Kane kopte een voorzet van Christian Eriksen binnen en maakte na 344 minuten zonder goal weer een doelpunt.In de 57ste minuut ontsnapte Delle Alli. De vallende Nathan Redmond zorgde ervoor dat de Engelsman niet kon afdrukken. De Southampton-speler kreeg de rode prent, maar de penalty werd niet verzilverd. Kane schoot de bal huizenhoog over en het losse gras keek hij vervolgens verwijtend aan. De misser bleek niet fataal te zijn, want invallers Heung-Min Son en Alli zorgden voor de uitslag van 1-4. Tottenham Hotspur blijft op de vijfde plaats van de Premier League. Southampton staat nu achtste.