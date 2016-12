Blind staat open voor langer verblijf als bondscoach

"Ik vind het bondscoachschap een geweldige job en sta open voor nog twee jaar", zegt Blind in gesprek met De Telegraaf. "Dit is een heel mooie baan, omdat je in de top zit, met veel kwaliteit werkt, veel goede wedstrijden ziet en je vrijheden hebt. Die combinatie staat me heel erg aan. Ik voel met prettig in deze rol."



"Maar als ik niet twee jaar door kan als bondscoach, sta ik ook open voor een assistentschap bij een topclub. En anders stop ik", vervolgt Blind, die weet dat kwalificatie voor het WK 2018 doorslaggevend is voor zijn rol. "Als we ons in 2017 niet kwalificeren voor het WK 2018 in Rusland ben ik weg."