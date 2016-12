Zaakwaarnemer blokkeerde terugkeer Ünal naar NAC

"De samenwerking en de afspraken zijn prima en gaan veel verder dan alleen het beschikbaar stellen van spelers. Naast financiële steun is er ook veel inbreng van kennis en ondersteuning. De spelers voldoen nog niet allemaal aan de verwachtingen. Dat ziet City ook. Belangrijk is nu om te bekijken waar de oorzaak ligt", zegt commissaris John Peek volgens BN De Stem tegen de clubraad.



"Wat beide partijen tegen gevallen is dat spelers soms niet willen. Enes Ünal wilde bijvoorbeeld zelf graag terug komen, maar zijn zaakwaarnemer vond het beter dat hij een niveau hoger ging spelen", vervolgt Peek. "In de winterstop gaat NAC met City kijken naar meer mogelijkheden om wat te doen. NAC kijkt onder andere of een nummer 10, een centrale verdediger en een spits haalbaar zijn."