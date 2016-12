Chinees geld maakt Tévez bestbetaalde speler aller tijden

Carlos Tévez is de bestbetaalde speler aller tijden. De Argentijnse aanvaller zal naar verluidt bij zijn nieuwe club Shanghai Shenhua zo'n 722 duizend euro per week gaan verdienen.

Met het duizelingwekkende salaris stoot de 32-jarige Tévez zijn landgenoot Ezequiel Lavezzi van de troon. De linksbuiten verdient bij het eveneens uit China afkomstige Hebei Fortune FC 600 duizend euro per week en verdiende daarmee meer dan al zijn collega's op de aardbol. Oscar (die deze winter Chelsea voor Shanghai SIPG verruilde), Cristiano Ronaldo, Gareth Bale en Lionel Messi volgen op gepaste afstand.



Tévez speelde sinds zijn vertrek bij Juventus in 2014 voor Boca Juniors. Over contractduur en andere transfervoorwaarden doet zowel hij als zijn nieuwe club geen uitspraken.