Britse tabbloidkrant betrapt Memphis op roken waterpijp

Memphis Depay heeft zichzelf geen goede eer gedaan. De Nederlandse vleugelspeler is betrapt tijdens het roken van een waterpijp in een zogenoemde shisha lounge in Rotterdam.

De Engelse tabbloidkrant The Sun publiceert op zijn website een aantal foto's, waarop te zien is hoe het gevallen toptalent aan een waterpijp zit. Memphis zou de hele pijp opgerookt hebben.







WORLD EXCLUSIVE: Man Utd player caught smoking in photos that will harm his relationship with Jose Mourinho https://t.co/xSoMMMv3Uw pic.twitter.com/CnpbFoWCUV — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 28 december 2016

Het nieuws zal geïnteresseerde clubs niet als muziek in de oren klinken. Memphis mag in de winterstop vertrekken bij Manchester United en zou in de belangstelling van onder andere Everton staan.