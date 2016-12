'De Boer laat trainerschap Swansea City schieten'

Frank de Boer heeft naar verluidt een aanbieding van Swansea City afgeslagen. De Welsche club zou voor de opvolging van de Amerikaan Bob Bradley bij de Nederlander zijn uitgekomen, maar volgens Dean Jones, een journalist van The Bleacher Report , gaf De Boer nul op het rekest.

Hearing Frank De Boer has turned down approach from Swansea — Dean Jones (@DeanJonesBR) 28 december 2016

Swansea City staat na achttien speelrondes negentiende in de Premier League en het gat naar de veilige zeventiende plaats van Crystal Palace bedraagt al vier punten. De situatie voor de club is allerminst rooskleurig en de pas aangestelde Bradley kreeg dan ook vroegtijdig de bons. De Boer is op zijn beurt sinds zijn vertrek bij Internazionale begin november werkloos.