"Rijkaard weet zelf ook dat 'ie gewoon weer gaat coachen"

"Los van dat ik voor de miljoenste keer dit jaar ontroerd was door iets wat met Cruijff te maken had, dacht ik na dit optreden; waarom is Frank Rijkaard nou niet gewoon onze bondscoach? Of überhaupt coach ergens? Want, ja, ik weet dat hij een soort van sabbatical houdt, maar voor hoe lang nog in hemelsnaam?", aldus Kuip in haar column op VI Premium.



Kuip las later dat Rijkaard niet van plan is weer te gaan coachen. "Ik kan daar lang of kort over zijn, maar in het kort: ik geloof daar dus helemaal niks van. Aan álles blijkt dat deze man totaal nog niet klaar is met voetbal", denkt Kuip. "Frank weet zelf ook best dat ‘ie uiteindelijk gewoon weer langs de lijn zal staan. Alleen is hij veel te slim om ons dat nu al te vertellen. Frank doet dingen graag op zijn eigen tijd."