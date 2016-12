Blind over vertrek assistenten: "Ik was loyaler geweest"

"Hij liet zijn eigen belang prevaleren", zegt Blind in gesprek met De Telegraaf. "Ik was er niet blij mee en dacht niet dat het zou gebeuren. Maar kan me er wel iets bij voorstellen. Het was zomer, dan wordt er niet gevoetbald en dan kunnen de muren weleens op je af komen. We hebben inmiddels enkele keren gesproken en hij vond en vindt het vervelend voor mij. Verder is Dick gewoon een goede vent.”



"Met Marco van Basten heb ik normaal contact. Zijn vertrek naar de FIFA viel mij niet mee. Maar als je met Marco gesprekken voert, komt het negen van de tien keer uit op regelgeving. Hij is zo met het spelletje bezig en hoe hij dat nou eerlijker en aantrekkelijker kan maken", aldus Blind. "Ik denk dat hij met zijn status als een van de weinigen ook daadwerkelijk wat kan bereiken. Laat ik over drie jaar kunnen zeggen dat ik daaraan heb kunnen meewerken. Marco kreeg de FIFA niet uit zijn hoofd. Ik kon dat nog begrijpen ook."



"Ik was loyaler geweest. Ik denk dat ik het in beide gevallen niet had gedaan", vervolgt Blind. "Met zekerheid durf ik het niet te stellen, want ik ben ook van Sparta naar Ajax teruggegaan als technisch directeur. Ik kijk naar de mensen en probeer begrip te krijgen voor hun standpunten. Ik kon erin blijven hangen, maar moest verder.”