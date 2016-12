Wijnaldum denkt dat spel Liverpool angst aanjaagt

"Op de manier waarop wij spelen en de manier waarop wij doelpunten maken in thuiswedstrijden, denk ik dat het de tegenstanders angst aanjaagt. Ik zie dat we veel vertrouwen hebben. We leren snel en kunnen onszelf makkelijk aanpassen in wedstrijden", zegt Wijnaldum in gesprek met Sky Sports.



Wijnaldum is zich bewust van de kwaliteiten van de opponent. “Sergio Agüero is een prachtige speler, hij kan wedstrijden beslissen, maar hij is niet de enige. Je hebt ook Kevin De Bruyne, David Silva, Raheem Sterling… Je kan nog wel even doorgaan met het opnoemen van namen.”