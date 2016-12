Larsson blijft in de winter bij SC Heerenveen

Sam Larsson lijkt in de winterstop niet te vertrekken bij SC Heerenveen. In gesprek met het Zweedse radioprogramma Bara Blåvitt Podd liet hij weten in de tweede seizoenshelft voor de formatie van Jurgen Streppel te spelen.

"Ik wil niet vertrekken na één goed halfjaar. Mijn doelstelling is nu eerst om ook de tweede seizoenshelft zo goed te spelen", zegt Larsson volgens FeanOnline tegen het Zweedse medium. "Daarna hoop ik in de zomer een mooie transfer te maken. Ik merk nu dat ik bekender ben en beter speel, dat de tegenstanders proberen me op andere manieren uit de wedstrijd te spelen en te praten. Daar moet ik mee om zien te gaan."



"Ik heb geen droomclub, maar zou wel graag in Spanje of Italië willen spelen", vervolgt Larsson. "Dan gaat het niet alleen om het voetbal maar ook de manier en kwaliteit van het leven in die landen. Een Chinese club is uitgesloten. Ik wil eerst presteren in Europa en in de Champions League spelen."