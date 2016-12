Ziyech was afgelopen zomer 'niet klaar voor het buitenland'

"Ik ben bij Twente een man geworden", blikt Ziyech in een onderhoud met de NOS terug. "Ik heb daar dingen gezien die je liever niet wil zien. En als je daar dan toch de kar blijft trekken, dan word je wel volwassen. Groei je ook als mens. Uiteindelijk is het dus goed geweest voor mijn ontwikkeling. Achteraf…"



Desondanks was het in de zomer tijd voor een stap hogerop. De keuze viel op Ajax. "Er waren wel aanbiedingen van grotere clubs. Uit de Premier League, Bundesliga, Spanje, Turkije. Ik kon dus naar veel landen, maar Nederland leek me het beste", aldus Ziyech. "Want veel mensen vergeten dat ik pas 23 ben. En ik denk dat ik afgelopen zomer nog niet klaar was om op mezelf naar het buitenland te gaan. Misschien qua voetbalkwaliteit wel, maar je moet je er ook goed bij voelen. Anders kan je niet presteren."