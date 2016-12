Van der Vaart grapt: "Wie gaat me nu uitdagen?"

Nu bekend is dat zijn vriendin Estavana Polman in verwachting is van zijn tweede kindje, kan het leven sowieso niet kapot voor Rafael van der Vaart. Het feit dat hij een clubrecord van Tottenham Hotspur behoudt, is echter mooi meegenomen.

De middenvelder van FC Midtjylland maakte in zijn eerste vijftig wedstrijden voor The Spurs twintig goals en twaalf assists; een clubrecord voor middenvelders volgens Sky Sports. Dele Alli, die woensdag zijn vijftigste wedstrijd voor de club speelde, kwam akelig dichtbij in de buurt. De Engelsman bleef echter op 26 goal investments hangen.



Van der Vaart kan lachen om het behouden van het record. "Welke Spurs-middenvelder gaat me nu uitdagen?", tweette hij met een knipoog.