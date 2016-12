'Koeman krijgt flink transferbudget in de winter'

Het medium weet dat de club van plan is Ademola Lookman naar Liverpool te halen. De 19-jarige Engelse aanvaller van Charlton Athletic zou een kleine 12 miljoen euro moeten kosten. Ook Morgan Schneiderlin zou hoog op het verlanglijstje van Koeman staan. Everton heeft echter flinke concurrentie van West Bromwich Albion, waardoor de Fransman waarschijnlijk zo'n 23 miljoen moet kosten.



Het toptarget voor Koeman is echter een voormalig pupil van hem. Virgil van Dijk, die hij in het verleden al naar Southampton haalde, zou een clausule in zijn contract hebben staan, waardoor hij voor 25 miljoen pond (29,2 miljoen euro) is op te halen. Everton is zonder morren bereid dit bedrag neer te tellen voor de Nederlandse verdediger.



Naast de bovengenoemde aankopen zou Koeman zijn selectie ook willen versterken met nog een centrale middenvelder en een buitenspeler. Voor de tweede positie is volgens het medium Memphis Depay een optie.