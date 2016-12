Toeschouwers gaan vaker naar de Jupiler League

Het tweede niveau in Nederland, de Jupiler League, kent een positieve groei met betrekking tot de supporters die elke week de wedstrijden bezoeken. Het aantal is 2,5 procent meer dan vorig seizoen.

Vaak zie je lege stoeltjes in de stadions. Dat klopt nog steeds, maar het wordt steeds minder. Zeven clubs trekken meer kijkers dan vorig seizoen. Drie bleven gelijk en ook zeven kenden een lichte tot sterke daling. Toch was het gemiddeld een beter jaar.



NAC Breda heeft nog steeds de grootste bezettingsgraad. Ook al nam deze af ten opzichte van 2015/2016. Het stadion van Fortuna Sittard is het minst gevuld. Slechts 20 procent.



Toch zorgden de Limburgse club voor een positief beeld. Mede dankzij de goede prestaties van VVV-Venlo en MVV Maastricht komen de supporters af op de Limburgse teams. NAC Breda en FC Dordrecht hebben last van juist het tegenovergestelde. Slechte resultaten betekent minder supporters.



De grootste stijging is bij Jong Ajax. De jonkies van Amsterdam trekken gemiddeld per wedstrijd zeshonderd meer fans dan het vorige seizoen.