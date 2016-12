Eto'o voorstander van plannen WK FIFA-voorzitter Infantino

FIFA-voorzitter Gianni Infantino kwam onlangs met het idee het WK uit te breiden tot 48 landen in plaats van de gebruikelijke 32. Dit betekent dus kansen voor landen als Kameroen. Samuel Eto'o is een voorstander van het idee.

"Doe het voor de armen, voor iedereen die niet elke keer de kans krijgt om mee te doen aan een WK. Doe het! Wij steunen u, ik steun u persoonlijk. U geeft Afrika de kans op een WK te spelen", zei de Kameroense spits tijdens de Globe Soccer Awards waar hij een oeuvreprijs kreeg.



Het is overigens de vraag of Afrika daadwerkelijk tickets krijgt als de uitbreiding wordt toegepast. Voor het komende WK in Rusland doen slechts vijf Afrikaanse landen mee. Europa krijgt dertien plaatsen toegewezen.



Op 9 januari wordt het voorstel besproken. Het nieuwe format wordt, bij goedkeuring, pas in 2026 toegepast. Hoe het wordt gebruikt, is nog niet bekend. Meerdere opties zijn bruikbaar.