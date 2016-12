Valverde beoogd trainer Barcelona bij vertrek Enrique

Luis Enrique heeft bij Barcelona zijn contract dat komende zomer afloopt nog niet verlengd. Daarom is de club bezig met potentiële opvolgers. Ernesto Valverde is één van de kandidaten.

Valverde is nu nog trainer van Athletic Bilbao. Met deze club won hij in 2015 de Super Cup van Spanje door te winnen van zijn mogelijk nieuwe club.



Voor zijn carrière bij Athletic was hij trainer van Espanyol, Olympiacos, Villarreal en Valencia. Als speler was hij actief voor onder andere Barcelona en Athletic.