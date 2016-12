WK 2026 kan primeur opleveren voor Canada, VS en Mexico

"De deur is wijd open voor deze kans", zei Montagliani op de Dubai International Sports Conference. "Het is fijn dat Donald Trump supporter is van sport."



Het zou een primeur zijn als het WK in drie landen plaatsvindt. In 2002 waren Japan en Zuid-Korea de eerste met een kampioenschap in twee landen. De Verenigde Staten was in 1994 al gastheer van het WK.