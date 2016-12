Geen tussentijds vertrek voor Feyenoord-back met reserverol

''Of Woudenberg tevreden is? Ja, het is natuurlijk nooit leuk als je op de bank zit. Maar hij begrijpt de situatie wel'', verklaart de belangenbehartiger van de linksback. Vermeende belangstelling van laagvlieger Roda JC Kerkrade leidde tot niets: ''Ja, er is wel interesse, maar dat is niet aan de orde.''



Woudenberg (22), afgelopen seizoen verhuurd aan NEC, heeft bij de koploper nog een contract tot de zomer van 2019.