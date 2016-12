Begeerde Van Dijk: "Ik ben Ronald Koeman heel dankbaar"

“ Van mij wordt inderdaad weleens gezegd dat ik nonchalant kan overkomen.”

"Ronald Koeman is heel belangrijk voor mij geweest. Bovenal omdat hij mij naar de Premier League heeft gehaald als manager van Southampton. Ik had ook een hele goede band met hem. Ik vond het geweldig om met hem te werken. Toen hij wegging vond ik dat ook heel jammer. Dat heb ik hem ook verteld. Maar hij had meerdere redenen om naar Everton te gaan. En uiteindelijk is de keuze aan hem en zijn familie", vertelt Van Dijk in ELF Voetbal Magazine.



"Ik ben hem heel dankbaar voor wat hij voor mij heeft gedaan. Ik kreeg het vertrouwen en we hebben veel met elkaar gesproken. Zo bespraken we samen wedstrijdbeelden. Die kijk ik nog steeds altijd terug op mijn iPad. Koeman gaf dan ook aan hoe het beter kon en hoe ik niet in bepaalde situaties terecht hoefde te komen."



"Dat doe ik nu ook bij Oranje. Met Frans Hoek, de keeperstrainer, bijvoorbeeld. Dan hebben we het over corners en vrije trappen. Wat gaat er goed? Wat niet? Weet je, ik wil het maximale uit mezelf halen. Als je beter wil worden gaat het om details. Hoe je staat, coacht of loopt. Koeman was daarin heel direct. Ik ben iemand die dat ook nodig heeft", aldus de 12-voudig international.



Nonchalant

In zijn tijd bij Southampton stelde Koeman dat Van Dijk soms slordig en te nonchalant kan zijn in zijn spel. "We hebben daar vaak over gepraat. Dat heeft ook met handelingssnelheid en concentratievermogen te maken. Van mij wordt inderdaad weleens gezegd dat ik nonchalant kan overkomen. Dat doe ik niet bewust. Het komt misschien door mijn rustige voorkomen. Dat kunnen de mensen ook zien alsof je er makkelijk over denkt. Maar zeker in Engeland wordt gemakzucht direct afgestraft. Je moet scherp zijn."



