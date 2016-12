''Van Hanegem geeft echt zielsveel om zijn club Feyenoord''

Tijani Goullet, verslaggever van het Algemeen Dagblad , brengt een ode aan Willem van Hanegem: ''We moeten onze helden die we nog hebben koesteren. Willem van Hanegem is gelukkig nog onder ons'', verwijst de journalist naar de dood van generatiegenoot Johan Cruijff.

''Toen Feyenoord het niet al te best deed, nam Willem het voor de Rotterdamse club op. Nu Feyenoord bovenaan staat, is hij kritisch'', schrijft de voetbalvolger. ''Sommige mensen vinden hem daarom een zuurpruim. 'Daar heb je hem weer'. Maar nee, Van Hanegem is kritisch, omdat hij echt zielsveel om zijn club Feyenoord geeft.''



''Ik heb het hier opgenomen voor de mens Willem van Hanegem, want we weten allemaal wat voor een geweldige voetballer hij was en wat hij voor de Nederlandse voetbalwereld heeft betekend'', vervolgt Goullet. ''Willem: een authentieke man, een man met een groot hart, een man die op tv zijn tranen liet gaan toen het overlijden van Johan Cruijff ter sprake kwam. Ik ben blij dat je nog onder ons bent.''