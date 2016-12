'Zoon Feyenoord-legende Larsson stapt over naar NEC'

Jordan Larsson speelt binnenkort op de Nederlandse velden, maar niet in het shirt van Feyenoord. Dit weet dagblad De Gelderlander te melden. De zoon van clubicoon Henke is namelijk op weg naar NEC.

De jonge aanvaller uit Zweden (19) speelt nu nog bij het gedegradeerde Helsingborgs IF. Larsson senior stapte in november op als hoofdtrainer van de degradant nadat gefrustreerde fans zijn zoon aanvielen. Larsson junior, Zweeds jeugdinternational, kwam tot acht doelpunten in 49 wedstrijden voor zijn huidige werkgever.

Edwin de Kruijff, technisch manager van de eredivisionist uit Nijmegen, wil de op handen zijnde transfer nog niet bevestigen: "Ik ga niet in op geruchten."