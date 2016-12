Cassierra: ''Maakt niet uit of ik in het eerste of tweede speel''

De Colombiaan Davinson Sanchez is uitgegroeid tot een vaste waarde in de Ajax-defensie. Landgenoot Mateo Cassierra is slechts invaller en speelt regelmatig in het beloftenelftal. De zomerse aanwinst ziet dat echter niet als een stap terug.

''Het maakt mij niet uit of ik in het eerste elftal of in het tweede elftal speel. Ik profiteer van elke minuut'', legt de Zuid-Amerikaan uit aan Ajax TV. ''Jong Ajax speelt op het tweede niveau en dat is ook heel belangrijk, en ze spelen bovenin. Als ik bij Jong Ajax speel, doe ik dat zo goed mogelijk, want ik weet dat het goed is voor mijn ontwikkeling en het is ook goed als ik daar veel doelpunten maak.''



De jonge Ajacied kijkt met optimisme naar zijn toekomst in Amsterdam: ''Bij deze club krijg ik de ruimte om te groeien op zowel persoonlijk als voetbalgebied en dat vind ik heel goed. Ik zit bij een club waarvan de jeugdopleiding tot de drie besten van de wereld behoort, geloof ik. Dat is heel goed en daar profiteer ik elke dag van.''