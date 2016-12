Ajax-sensatie Dolberg ontvangt prestigieuze Deense prijs

Kasper Dolberg is in Denemarken uitgeroepen tot Sporttalent van het Jaar. Dit meldt het Deense medium Bold . De talentvolle aanvaller van Ajax ontvangt de Årets Fund Bokaal vanwege zijn prestaties tijdens de eerste seizoenshelft.

Dolberg, op de radar van verschillende Europese topclubs, staat op acht doelpunten in de Eredivisie. Daarnaast was de Ajax-spits tweemaal trefzeker in de Europa League.