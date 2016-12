Feyenoord moet rekening houden met vertrek Berghuis

De Nederlandse vleugelspits speelt dit seizoen op huurbasis bij Feyenoord. Watford-manager Walter Mazzarri sprak op een persconferentie over de huurling: ''Ik ben heel blij dat Steven het zo goed doet in een andere competitie, ook al is die van een ander niveau dan de Premier League. Of hij terugkeert? Ik ga praten met de clubleiding en dan zien we wel wat we gaan doen. We hebben veel opties in januari.''



Berghuis, met een verleden bij FC Twente, VVV-Venlo en AZ, tekende in 2015 bij de Engelse middenmoter. Zijn verbintenis met The Hornets loopt tot 2019.





Het gerucht dat Watford Berghuis zeker terug haalt is iets te sterk aangezet. Maar Mazzarri heeft wel gezegd dat het voor hem een optie is. — Dennis van Eersel (@DennisVanEersel) 29 december 2016