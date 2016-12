Afgeserveerde Van Persie ontving volgens Blind voldoende uitleg

Robin van Persie (33) is met vijftig doelpunten de all-time topscorer van het Nederlands elftal en vermoedelijk zal hij die eretitel nog lang in zijn bezit hebben. In 2016 kwam de spits echter geen enkele keer in actie voor Oranje. Bondscoach Danny Blind heeft hem naar eigen zeggen voldoende uitleg gegeven.

“Voor Kazachstan-uit heb ik Robin uitvoerig uitgelegd waarom ik hem een eerste keer ging passeren. In een persoonlijk gesprek”, laat Blind weten in het Algemeen Dagblad. “Drie dagen later voor Tsjechië-thuis heb ik dat opnieuw gedaan. Hoefde die tweede keer niet, maar ik vond dat passen bij een speler van zijn status. Vervolgens heb ik Robin ook weer uitleg gegeven bij het niet-selecteren van hem na de mislukte kwalificatie.”



De bondscoach is van mening dat een volgend belletje pas plaats hoeft te vinden als hij besluit af te wijken van zijn lijn. “Anders ga je valse verwachtingen wekken. Niet onbelangrijk in deze: ik had geen intentie om af te wijken, omdat Vincent Janssen zich op een geweldige manier aandiende in 2016.”