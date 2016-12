Ajax-talent Justin Kluivert maakt indruk op zijn vader

Justin Kluivert heeft alles in zich om in de voetsporen te treden van zijn vader. Kluivert senior debuteerde op achttienjarige leeftijd in het eerste elftal van Ajax en maakte vervolgens furore bij onder andere FC Barcelona en het Nederlands elftal. Jaren later staat zoon Justin Kluivert (17) op het punt om te debuteren in de Amsterdamse hoofdmacht.

Net als zijn vader is Justin een beweeglijke aanvaller. Patrick ziet veel van zichzelf terug in het jonge talent. “De manier waarop hij loopt, een bal aanneemt, het tweebenig afwerken, zijn spelintelligentie, dat is heel belangrijk”, legt Kluivert (40) uit in de Telegraaf. “Hij weet voordat hij de bal krijgt wat hij wil doen en dat hebben weinig spelers.”



Doordat papa Kluivert tegenwoordig als actief is als technisch directeur bij Paris Saint-Germain, maakt hij de ontwikkeling van zijn zoon niet van dichtbij mee. “Als vader breekt je hart als je er zelf niet bij kan zijn wanneer hij op de bank zit bij Ajax 1 of scoort in Jong Ajax. Maar ik heb elke dag contact en ik kan hem natuurlijk als geen ander de ins en outs van het echte werk meegeven.”