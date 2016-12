'De Vrij staat voor miljoenentransfer met gevolgen voor Feyenoord'

Volgens de Italiaanse krant zijn Chelsea en Bayern bereid om te voldoen aan de vraagprijs van 35 miljoen euro. Ook Internazionale en AC Milan zouden interesse hebben in de dertigvoudig international van Oranje, maar de twee gevallen topclubs beschikken niet over voldoende financiële middelen.



In Rotterdam volgt men de ontwikkelingen rondom De Vrij met interesse. Feyenoord kan namelijk rekenen op een opleidingsvergoeding van 5% voor de verdediger, die twaalf seizoenen actief was bij de club. Het is onduidelijk of de Rotterdammers daarbovenop ook nog recht hebben op een doorverkooppercentage.