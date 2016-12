Engels speelschema gunstig voor vetpercentage Van den Berg

Joey van den Berg hoeft dit jaar niet te rekenen op een winterstop. De middenvelder speelt sinds afgelopen zomer in Engeland en daar voetballen de teams lekker door rond de feestdagen. Voor de stevig gebouwde Van den Berg biedt dat gegeven een mooi voordeel: “Het is goed voor mijn vetpercentage”.

Reading is de huidige club van de oud-speler van SC Heerenveen. In Engeland maakte Van den Berg het afgelopen half jaar kennis met een aantal nieuwe maaltijden. “Ik dacht dat ik alle gerechten met kip wel zo’n beetje gezien had”, zegt Van den Berg in de Leeuwarder Courant. “Nou, niet dus. En ze doen ’s ochtends werkelijk alles met ei. Ik vroeg een van die mannen laatst hoe dik zijn receptenboek eigenlijk is.”



Van den Berg benadrukt dat doorvoetballen met kerst voor hem niet zo’n probleem is. “Ik ben meer een Sinterklaasman eigenlijk. Mijn vrouw en twee kinderen waren met de kerstdagen in Nederland. Op zich jammer dat ik er niet bij kon zijn, maar ik vind het mooi om hier wedstrijden te spelen. Het is ook goed voor mijn vetpercentage om lekker door te gaan.”