Chinese club bood 300 miljoen euro op Ronaldo

Doordat het bod voldeed aan de afkoopclausule in het contract van Ronaldo, kon Real Madrid het niet weigeren. Ronaldo zelf wees het aanbod echter af. “Geld is niet alles”, laat Mendes weten aan Sky Italia. “Real Madrid is zijn leven. Cristiano is blij en tevreden bij Real Madrid en wil niet naar China. De Chinese markt is iets nieuws. Ze kopen veel spelers, maar nogmaals, Ronaldo heeft dit uitgesloten.”



Naar verluidt zou Ronaldo bij de Chinese club, waarvan onduidelijk is welke het is, een slordige 100 miljoen euro per jaar kunnen verdienen. Onlangs lieten topspelers als Carlos Tevez en Oscar zich wel verleiden tot een overstap naar Azië.