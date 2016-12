PSV-aanvaller Locadia kan vierde Nederlander worden bij Lazio

De Nederlandse enclave bij Lazio wordt mogelijk nog wat groter. Na Stefan de Vrij, Wesley Hoedt en Ricardo Kishna, sluit mogelijk ook Jurgen Locadia aan bij de huidige nummer vier van de Serie A. De spits van PSV zou in Rome op een shortlist van mogelijke aanvallende versterkingen staan.

Het gerucht is afkomstig van de Italiaanse krant Corriere dello Sport. Het nieuwsblad weet tevens de melden dat ook Alberto Paloschi (Atalanta Bergamo), Mariano Diaz (Real Madrid) en Martin Braithwaite (Toulouse) op het lijstje staan van Lazio.



Locadia kwam dit seizoen pas vier keer in actie voor PSV. Tijdens het thuisduel met FC Groningen (0-0) ging het eind augustus mis. Een liesblessure hield hem sindsdien aan de kant. In januari zou de geboren Emmenaar weer kunnen spelen.